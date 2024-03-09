Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло в Алтайском крае 9 марта

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Верблюдов заметили на алтайской трассе. Животные прогулялись по дороге в Тюменцевском районе и удивили водителей.
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В Барнауле поймали алабаев, которые держали в страхе три поселка. Известно, что хозяев уже нашли. Они уехали в отпуск. Человек, который присматривал за животными, упустил их из виду.
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В Алтайском заповеднике проснулись первые насекомые. Зимних комаров-трихоцеридов заметили в биосферном заповеднике Алтая.
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Барнаульская семья поблагодарила неравнодушных горожан за помощь. Ребенок оставил в маршрутке №60 рюкзак. Вернуть его помогли проходящие мимо парни и отзывчивый водитель автобуса.
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