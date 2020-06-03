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Жизнь

«Версаче, баленсиага, еще баленсиага»: сибирский блогер разгонял тоску и «как мог» потратил миллион

Новосибирский блогер Давид Манукян, которого называют женихом Ольги Бузовой, рассказал своим подписчикам о борьбе с грустью при помощи брендовых вещей, пишет Om1.ru.

Давид Манукян раздал гречку.
Давид Манукян раздал гречку.
vk.com/iddava_m.

Давид опубликовал в сторис Instagram несколько видео, посвященных разъедающей грусти и веселящим вещам.

«Я настроение поднимал как мог. И поднял в общем… потратил миллион на покупки из ЦУМа», — рассмеялся блогер.


Давид рассказал, что грустил настолько сильно, что даже не мог записывать для подписчиков новые видео. Тогда он решил обновить гардероб.

«Купил себе Versace — это тысяч 60−70, это куртка Balenciaga — 93 тысячи, ну короче тут просто… в общем тут еще Balenciaga, еще Balenciaga, еще Balenciaga. Ребята, стоит просто дорого все… дорого-богато. Еще Balenciaga», — перечисляет он бренды.

Также не забыл и про возлюбленную: Бузовой купил кольцо, подчеркнув, что лучшие друзья девушек — это бриллианты.

Напомним, ранее Бузову затравили за «санитарку в макияже и брюликах» в клипе на военную песню «Журавли». Известную композицию к 9 мая перепел Давид.

На 1 апреля жених Бузовой раздал гречку и туалетную бумагу жителям Москвы.

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