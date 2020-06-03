«Версаче, баленсиага, еще баленсиага»: сибирский блогер разгонял тоску и «как мог» потратил миллион

Давид опубликовал в сторис Instagram несколько видео, посвященных разъедающей грусти и веселящим вещам.
«Я настроение поднимал как мог. И поднял в общем… потратил миллион на покупки из ЦУМа», — рассмеялся блогер.
Давид рассказал, что грустил настолько сильно, что даже не мог записывать для подписчиков новые видео. Тогда он решил обновить гардероб.
«Купил себе Versace — это тысяч 60−70, это куртка Balenciaga — 93 тысячи, ну короче тут просто… в общем тут еще Balenciaga, еще Balenciaga, еще Balenciaga. Ребята, стоит просто дорого все… дорого-богато. Еще Balenciaga», — перечисляет он бренды.
Также не забыл и про возлюбленную: Бузовой купил кольцо, подчеркнув, что лучшие друзья девушек — это бриллианты.
Напомним, ранее Бузову затравили за «санитарку в макияже и брюликах» в клипе на военную песню «Журавли». Известную композицию к 9 мая перепел Давид.
На 1 апреля жених Бузовой раздал гречку и туалетную бумагу жителям Москвы.