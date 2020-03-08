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«Вы самые лучшие в мире»: Путин поздравил женщин с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив их красоту и очарование, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин, президент РФ.
Владимир Путин, президент РФ.
er.ru

Обращение главы государства показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что женщинам «каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе» при этом «всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными».

«Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать. С радостью и терпеньем заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям», — подчеркнул президент.

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0

Особое внимание Путин выразил всем женщинам, которые посвящают себя материнству, «дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день».

«Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд. От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта», — сказал глава государства.

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