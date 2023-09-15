Выбирай себе, дружок, один кружок. На какие секции родители отправляют своих детей

Большая часть младшеклассников занимается в кружках после школы, об этом заявили 78% родителей. А вот дошкольники и подростки не так часто посещают внеклассные занятия: 55 и 58% соответственно. Опрос провели Superjob, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов со всех городов России.

Юные спортсмены

Родители предпочитают отдавать малышей (от трех до шести лет) на курсы подготовки к школе, прежде чем они пойдут в первый класс. Такой вариант досуга выбирают 17% респондентов.

На втором месте по популярности кружков занимает гимнастика — 14%. А вот занятия плаванием стали менее востребованы, по сравнению с прошлым годом. В 2023 году только 14% родителей водят детей в бассейн, а в 2022 году их было 22%.

Резко упал интерес малышей к танцам — с 27% до 11%. Вместо этого родители стали чаще водить детей на футбол и музыку (11%).

При этом нейропсихолог Лариса Головина советует родителям не слишком нагружать ребенка, особенно перед школой. Это связано с чрезмерной нагрузкой, которая ложится на хрупкие детские плечи:

"Часто последствия экстремальных школьных нагрузок могут быть отсроченными и проявиться не сразу, ребенок может какое-то время прожить на эйфории, а потом как устать сильно-пресильно", - отмечает эксперт.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Новые интересы

В начальной школе приоритеты родителей и детей меняются. Младшеклассники чаще всего посещают танцевальные кружки (20%), единоборства (19%) и плавание (18%). Это традиционные кружки, которые остаются популярны у родителей из года в год.

Интерес сохраняется к музыке (11%) и рисованию (14%).

А вот на иностранные языки детей стали водить реже. В 2023 году только 10% родителей отводят младшеклассников на языковые курсы, хотя раньше им отдавали предпочтение 16% респондентов.

При этом Головина советует внимательно следить за психическим и физическим состояние ребенка в первом классе:

"Если мы видим, что у ребенка хватает ресурсов еще на какую-то деятельность, то можно предложить что-то дополнительное. Но если с появлением кружка мы наблюдаем негативные физиологические изменения, то все отменяется. Внеучебная деятельность – это то, чем можно пожертвовать".

Ребенок в очках СС0

Подготовка к будущей карьере

Однако знание иностранных языков становится значимым в старших классах. Языковые курсы посещают дети 13% опрошенных. Особенно популярны у респондентов английский и китайский языки.

Более половины (53%) родителей уверены в том, что знание английского пригодится их ребенку в будущем и поможет в развитии карьеры. Каждый четвертый опрошенный (25%) считает, что изучение китайского будет гораздо полезнее.

А вот другие языки заметно проигрывают. Только 2% родителей думают, что их детям потребуется умение говорить по-немецки и по-испански. Всего 1% настаивают на изучении арабского, французского, японского и итальянского, еще 2% назвали другие варианты.

Изучение иностранных языков. Источник: freepik.

При этом есть родители (3%), которые считают, что их ребенку знание иностранных языков не пригодится вообще.

Что касается других занятий, то тут показатели не слишком изменились с прошлого года. На

танцы и рисование водят детей 12% родителей. По 9% опрошенных отдают старшеклассников на плавание и музыку, по 7% — на футбол, волейбол и программирование, 5% — на математику.

Подросток. Кеды. СС0

От любви до ненависти

Что касается отношения к школе, то почти половина родителей (46%) считают, что дети спокойно воспринимают учебу. Каждый четвертый опрошенный (25%) рассказал, что сын или дочь любит школу, но без особого обожания.

Хотя есть и те, у кого школьные стены вызывают особую привязанность. Так каждый десятый родитель (10%) отмечает у своего ребенка сильную любовь к учебе, учителям и одноклассникам. Особенно это проявляется у младшеклассников и старшеклассников (15% и 14% соответственно).

Однако школа вызывает приятные чувства не у всех. Так каждый шестой россиянин (16%) сообщил, что его ребенок не любит школу, а 1% заявил, что даже ненавидит. Такое отношение чаще всего наблюдают у учеников 5-9 классов.

Школа. Учитель. Ученик. unsplash.com

Чаще всего причинами неприязни к школе считают отношение учителей к ученикам (36%) и сложные отношения со сверстниками (17%).

Низкое качество образования констатируют 14% россиян и 17% родителей, большую нагрузку школьников — 8 и 9% соответственно, лень в учебе — 9 и 5%.

Также родителя винят слишком строгую дисциплину в школах (9%) и большое количество домашних заданий (5%).