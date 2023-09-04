Как психологически подготовить ребенка к школе, рассказал специалист

Во - первых нужно восстановить режим и спросить у ребенка каких результатов он ждет от учебного года.



В школе много трудностей, но важно объяснять ребенку, что возможно будет происходить и с чем школьник может столкнуться. У всего есть плюсы и минусы - нужно говорить об этом честно.

Если ребёнок уже не маленький и не хочет идти в школу, очень важно узнать причину. И работать с проблемой. Между ребенком и родителем должно быть доверие.



Если создать доверительную атмосферу в семье, то ребенок не будет бояться рассказывать о своих неудачах.



Однако, нужно всегда знать меру. Не нужно хвалить ребенка за каждый поход в школу, но если у школьника появилось достижение, то за это обязательно нужно и важно хвалить.



Если вы делаете домашнее задание с ребенком, то отпустите это дело. Лучше сделайте визуальное расписание, чтобы ребёнок видел, что ему нужно сделать и сколько времени он потратит.

Ранее сообщалось, что алтайский минфин готов подкинуть денег подросткам с «залповым» интересом к грантам.