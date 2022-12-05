Выдохните и отдохните. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя поиска настоящих причин происходящего. Отложите дела, связанные с переговорами и покупкой техники. Задайтесь вопросом: что на самом деле мешает вам наладить хорошие отношения со всеми?» — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Запоминать и записывать интересные идеи по работе Светлана Черемисина советует Ракам. А вот Водолеям и Девам придется отложить начинания — активность не принесет желаемый результат. Лучше заняться ремонтом.

«Не ждите от себя и других высоких темпов работы и эффективности. Медлительность не значит слабость», — обращается астропсихолог к Овнам. Львов она просит передохнуть: «Не показывайте, что вы старше и умнее… Начнете раздражаться, сложно будет остановиться».

Перейти в режим ожидания придется Козерогам. Говорить о недовольствах им лучше спокойно — так больше шанс, что услышат.

«До пятницы лучше снизить нагрузки и не выяснять отношения. Партнер ни в чем не виноват. Вы тоже», — описывает неделю Тельцов специалистка.

Не искать источник проблем в других придется и Весам. Грубость также не украсят и Рыб. «Оставьте желание настоять на своем. Попробуйте увидеть корень проблемы, а не ее симптом», — говорит Светлана Черемисина.

Она также советует Стрельцам побыть в одиночестве и посмотреть на мир со стороны. Погрузиться же в себя предстоит Близнецам. Как и Скорпионам.

«Выдохните. Замедлитесь и отдохните. Вы заслужили, — говорит им астропсихолог.