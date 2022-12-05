Выдохните и отдохните. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Запоминать и записывать интересные идеи по работе Светлана Черемисина советует Ракам. А вот Водолеям и Девам придется отложить начинания — активность не принесет желаемый результат. Лучше заняться ремонтом.
«Не ждите от себя и других высоких темпов работы и эффективности. Медлительность не значит слабость», — обращается астропсихолог к Овнам. Львов она просит передохнуть: «Не показывайте, что вы старше и умнее… Начнете раздражаться, сложно будет остановиться».
Перейти в режим ожидания придется Козерогам. Говорить о недовольствах им лучше спокойно — так больше шанс, что услышат.
«До пятницы лучше снизить нагрузки и не выяснять отношения. Партнер ни в чем не виноват. Вы тоже», — описывает неделю Тельцов специалистка.
Не искать источник проблем в других придется и Весам. Грубость также не украсят и Рыб. «Оставьте желание настоять на своем. Попробуйте увидеть корень проблемы, а не ее симптом», — говорит Светлана Черемисина.
Она также советует Стрельцам побыть в одиночестве и посмотреть на мир со стороны. Погрузиться же в себя предстоит Близнецам. Как и Скорпионам.
«Выдохните. Замедлитесь и отдохните. Вы заслужили, — говорит им астропсихолог.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.
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