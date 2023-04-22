Выигрыш в лотерею, изящные косули и метеоритный поток. Что произошло в Алтайском крае 22 апреля

- Житель Алтайского края выиграл в лотерею более 41 млн рублей. Он купил билет в последний момент и до сих пор не пришел забрать выигрыш.
- Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае. В него добавили восемь новых рейсов.
- Уголовное дело возбудили в отношении главы алтайского района. Его обвинили в превышении должностных полномочий.
- Барнаульский тхэквондист выиграл чемпионат России. Теперь он будет представлять страну на чемпионате мира.
- Стало известно, что ночью 23 апреля барнаульцы увидят метеоритный поток Лириды. Он достигнет своего пика около полуночи.
- Фотоловушки в алтайском заповеднике засняли изящных косуль. В этом году их численность выросла.
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