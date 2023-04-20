- Бывшую главу барнаульского «Жилфонда» Людмилу Авдюхину, которую обвиняют в хищении у клиентов около 100 млн рублей, заметили вместе с семьей в Южной Америке. По словам очевидцев, Авдюхины не скрываются и даже пользуются российскими паспортами.
- А в центре Барнаула заметили дикую утку, которая бродила по сугробу. Как птица там оказалась — неизвестно, но ей явно было холодно и страшно. Утку отвезли в центр помощи диким животным «Ноев ковчег».
- У еще одного жилого дома в Барнауле обвалился фасад — и снова прямо над входом в магазин. В этот раз пострадал дом на Социалистическом проспекте, 22.
- Напротив ДК «Сибэнергомаш» в Барнауле утром произошла серьезная авария: автомобиль такси не уступил дорогу и попал под трамвай. Водитель такси госпитализирован.
- В барнаульском селе Гоньба построят новую амбулаторию краевой клинической больницы скорой помощи № 2, которую ждут там с 2014 года. Проект здания представили на Градсовете.
- Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о высокой оценке работы губернатора Алтайского края Виктора Томенко и готовности поддержать его кандидатуру на выборах.
- Студенты АлтГУ устроили барнаульцам праздник национальной кухни. Вот наш репортаж и самые вкусные блюда — египетские, афганские, нигерийские и не только!
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