Андрей Турчак заявил о поддержке Виктора Томенко на губернаторских выборах

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак после встречи с фракцией ЕР в АКЗС заявил о высокой оценке работы губернатора Алтайского края Виктора Томенко и рассказал о готовности поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах.

По словам Турчака, он посещает Алтайский край не в первый раз и видит, как изменяется регион. По его словам, краевые власти уделяют большое внимание развитию промышленности, сельского хозяйства.

Также Турчак удивился слухам о том, что действующий губернатор края может не пойти на новый срок.

«Честно говоря, меня всегда удивляли слухи и домыслы, пойдет ли Виктор Петрович на новый срок, и будет ли его поддерживать „Единая Россия“. Начну с того, что Виктор Петрович член партии, член президиума регионального политсовета. С Виктором Петровичем мы прошли не одну избирательную компанию. Сформирована команда губернатора, которой есть, что предъявить избирателям, жителям Алтайского края за прошедшие пять лет. Для того, чтобы развиваться, фундаментом должна быть стабильность. В первую очередь социально-политическая, экономическая стабильность в крае. И у меня нет никаких сомнений, что эту стабильность может обеспечить действующий губернатор», — сказал зампред Совета Федерации.

Андрей Турчак заявил, что партия готова поддерживать проекты, которые реализуются в крае по федеральным программам.

«У вас очень сильный и эффективный губернатор», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» определилась с кандидатом на выборы губернатора в Алтайском крае.