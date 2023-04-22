Изящных косуль засняли фотоловушки в алтайском заповеднике

По наблюдениям сотрудников заповедника на берегу Телецкого озера отметили высокую концентрацию косуль, маралов, кабанов и медведей.

В заповеднике также рассказали, что по верхам гор еще много снега, а на низкогорьях уже появляется первая трава.

«Копытные не спешат подниматься вверх, расселяться с мест зимовки, уходить от первой зелени», — добавил териолог заповедника Юрий Калинкин.

Численность косуль по заповеднику продолжает расти и животные осваивают новые места обитания.

Ранее мы показывали, как поживают животные барнаульского зоопарка.