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Жизнь

Виктор Томенко ответит на вопросы жителей Алтайского края в прямом эфире

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщается во второй раз с жителями Алтайского края в прямом эфире. В первый раз он выходил в прямой эфир год назад. Об этом сообщает amic.ru.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Прямая линия с губернатором Алтайского края пройдет 23 ноября. В прямом эфире Виктор Томенко ответит на вопросы жителей Алтайского края.

Сбор вопросов для губернатора начнется за 10−12 дней до эфира, согласно данным amic.ru. Каждый из них отработает профильное министерство и даст ответ по конкретной ситуации.

Неизвестно, изменится ли формат и продолжительность общения губернатора с жителями по сравнению с прошлым годом.

Если нет, то эфир будет длиться до трех часов. Также будут организованы прямые включения с заранее определенных муниципалитетов.

Ровно год назад глава региона в первый раз общался с жителями Алтайского края в таком формате. За два с половиной часа Виктор Томенко ответил на 30 вопросов и остался доволен общением.

Год назад вопросы круглосуточно принимали на специально созданном сайте. Также спросить губернатора можно было по телефону горячей линии.

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