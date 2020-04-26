Виктор Томенко упомянул коронавирус в поздравлении с праздником нотариусов Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили нотариусов и работников нотариальных контор с праздником, сообщает официальный сайт региона.

Напомним, 26 апреля в России отмечают профессиональный праздник — День нотариата.

В связи с этим Томенко и Романенко выступили с поздравлением, подчеркнув важность нотариуса для защиты граждан:

«Уважаемые нотариусы и работники нотариальных контор! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Нотариат — один из важнейших юридических институтов. Как самостоятельная структура в нашей стране он был сформирован всего полтора столетия назад, но такой вид правовой защиты интересов граждан существует уже много веков.

В прошлом году в России были внесены важные изменения в закон о нотариате. Они стали мощным стимулом для перемен и началом внедрения в юридическую сферу передовых информационных технологий. Ведь в условиях непростой эпидемиологической ситуации и с учетом принятых ограничительных мер востребованность электронных коммуникаций приобретает особую актуальность. На сегодняшний день в крае действует 63 нотариальных округа, в которых помощь жителям оказывают 139 профессионалов.

Следование главному принципу защиты прав и законных интересов граждан, верность профессиональному долгу и корпоративная солидарность — вот что отличает представителей этого профессионального сообщества».

В эпоху высоких технологий нотариус становится гарантом соблюдения прав граждан. Алтайская краевая нотариальная палата.

В своем поздравлении Томенко и Романенко пожелали работникам и ветеранам нотариата успехов, благополучия, крепкого здоровья и счастья.

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