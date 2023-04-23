Виктор Томенко вручил ключи от квартир детям-сиротам в Бийске

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время визита в Бийск вручил ключи от квартир детям-сиротам. В многоквартирном доме по ул. Декабристов, 22 для сирот была приобретена 41 квартира.

Виктор Томенко подчеркнул, что благодаря введению сертификатов на покупку жилья удалось уменьшить очередь на получение жилья. «Мы разработали систему сертификатов и за счет этого у нас почти в два раза увеличились возможности для тех, кто свои жилищные условия должен улучшить с помощью государства», — отметил губернатор.

Глава региона отметил, что в прошлом году с помощью двух механизмов жилищные условия смогли улучшить 800 человек, в этом году планируется приобретение жилья для еще примерно 600 детей-сирот.

Стоимость сертификата для детей-сирот в Алтайском крае в настоящий момент составляет более 2,7 млн рублей.