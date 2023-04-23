Виктор Томенко вручил ключи от квартир детям-сиротам в Бийске

Виктор Томенко подчеркнул, что благодаря введению сертификатов на покупку жилья удалось уменьшить очередь на получение жилья. «Мы разработали систему сертификатов и за счет этого у нас почти в два раза увеличились возможности для тех, кто свои жилищные условия должен улучшить с помощью государства», — отметил губернатор.
Глава региона отметил, что в прошлом году с помощью двух механизмов жилищные условия смогли улучшить 800 человек, в этом году планируется приобретение жилья для еще примерно 600 детей-сирот.
Стоимость сертификата для детей-сирот в Алтайском крае в настоящий момент составляет более 2,7 млн рублей.