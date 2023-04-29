29 апреля
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Жизнь

Виктор Томенко заявил, что за год в Алтайском крае отремонтируют 800 км дорог

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел участок дороги «Белокуриха — Ая — Бирюзовая Катунь», где идет ремонт.

Виктор Томенко заявил, что за год в Алтайском крае отремонтируют 800 км дорог
Виктор Томенко заявил, что за год в Алтайском крае отремонтируют 800 км дорог
Антон Федотов

«У меня к вам только одна просьба — сделайте как для себя. Люди потом будут ездить по этой дороге и вспоминать тех, кто такое удобство и красоту сделал», — отметил Томенко, обращаясь к дорожным рабочим.

Он напомнил, что в Алтайском крае больше дорог, чем в каком-либо другом регионе. Только региональных — 15 тыс. км, а с учетом дорог в городах и поселках — более 50 тыс. км. Томенко уточнил, что строительство ведется на средства инфраструктурного кредита, который получен Алтайским краем на льготных условиях.

«На этот год у нас план по всем направлениям 800 по краю сделать. Денег выделили в прошлом году в полтора раза больше, чем в предыдущий год — 23 млрд рублей. И за пятилетку уже 3300 км уже в порядок привели. Темпы хорошие, поэтому те изменения, которые происходят в дорожном хозяйстве, мы называем „дорожная революция“. Изменения революционные — земляки, жители края говорят спасибо», — подчеркнул губернатор.

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