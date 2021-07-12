Виновные в обрушении казармы в Омске уйдут от наказания. Просто истек срок давности

12 июля истек срок давности по одному из эпизодов дела об обрушении казармы в учебном центре ВДВ в Омске, сообщает « Коммерсант ».

Напомним, трагедия произошла 12 июля 2015 года, примерно через полчаса после команды «отбой». Рухнувшие конструкции насмерть задавили 24 десантника, многие остались инвалидами.

«Сегодня истек шестилетний срок давности по основному эпизоду уголовного дела об обрушения казармы 242-го омского учебного центра ВДВ. Речь идет о ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем большие человеческие жертвы). Это означает освобождение подсудимых от наказания по данной статье УК РФ», — отмечает издание.

По версии обвинения, в основу которой положили выводы экспертиз, строительство казармы велось с нарушениями еще в 1970-е годы.

Мемориальный камень заложен в память о погибших десантниках 12.07.2015 . omskportal.ru/ru/government

В 2012 году здание признали аварийным. Причем начавшийся капремонт, как выяснило следствие, проводили без проектной документации.

Не учли даже состояние здания, которое за 40 лет сильно обветшало не только снаружи — заметно износились внутренние конструкции.

После замены деревянных полов на бетонные существенно увеличилась нагрузка, в итоге произошло обрушение.

В «истекшем уголовном деле» было 11 фигурантов: большие командиры и заместители, строители и сотрудники Спецстроя, армейские инспекторы.

Кстати, в 2020 году бывший десантник Рустам Набиев, потерявший обе ноги при обрушении казармы, самостоятельно на руках совершил восхождение на Эльбрус.