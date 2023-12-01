1 декабря
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Жизнь

Выше нормы ожидается температура в декабре в Сибири

Температура выше нормы в декабре прогнозируется в ряде регионов Сибирского федерального округа (СФО), сообщает "Интерфакс".

Зима, снег и радостная собака.
Зима, снег и радостная собака.
СС0

В Алтайском крае и Республике Алтай, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, в декабре прогнозируется температура выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Избыток осадков в декабре ожидается на юге западной Сибири — Алтайском крае и Республике Алтай, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской области, на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве.

Ранее выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири. Однако синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.

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