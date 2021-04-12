Вишенка на торте: под присмотром охранников робот Федор повернул к Путину голову

Все это проходило при контроле, осуществляемом сотрудниками ФСО.
Этой информацией поделился руководитель отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов.
Все организаторы были в курсе указанной задумки. И это было сделано специально. Давыдов подчеркнул, что к Путину повернулась только голова прототипа робота.
В ходе демонстрации «Федор» показывал главе государства, на что способен. Так, робот прокатился перед Путиным на квадроцикле, пишет News.ru.
«Демонстрация «Федора» стала десертом — вишенкой на торте, так как в первую очередь Путину представили разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник», — вспоминает Давыдов.
В 2019 году российский киборг образовал первую «пробку» в космосе. 27 августа робот Федор со второй попытки попал на Международную космическую станцию (МКС).
О чем сразу же сообщил в своем микроблоге: «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы».
Комментаторы на сообщение искусственного интеллекта МЧС отреагировали молниеносно.
«Могли бы хоть этот металлолом сделать красивым», «Первая в истории космическая пробка — наша», — писали комментаторы под твитом робота.
Робот обошелся в 300 млн рублей. Эту разработку заказывал МЧС России.
Ранее российский робот-космонавт «Федор» напугал западные СМИ, которые сравнили отечественную разработку с «Терминатором».
«Ужасающий интеллектуальный киборг, который может стрелять из пушек и будет отправлен русскими в космос», — писали зарубежные СМИ в 2017 году.