Вишенка на торте: под присмотром охранников робот Федор повернул к Путину голову

В 2015 году была произведена демонстрация прототипа робота «Федора» президенту РФ Владимиру Путину. В ходе мероприятия механизму позволили в качестве приветствия повернуть голову к российскому лидеру, пишеет MK.RU.

Все это проходило при контроле, осуществляемом сотрудниками ФСО.

Этой информацией поделился руководитель отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов.

Все организаторы были в курсе указанной задумки. И это было сделано специально. Давыдов подчеркнул, что к Путину повернулась только голова прототипа робота.

В ходе демонстрации «Федор» показывал главе государства, на что способен. Так, робот прокатился перед Путиным на квадроцикле, пишет News.ru.

«Демонстрация «Федора» стала десертом — вишенкой на торте, так как в первую очередь Путину представили разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник», — вспоминает Давыдов.

В 2019 году российский киборг образовал первую «пробку» в космосе. 27 августа робот Федор со второй попытки попал на Международную космическую станцию (МКС).

О чем сразу же сообщил в своем микроблоге: «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы».

Комментаторы на сообщение искусственного интеллекта МЧС отреагировали молниеносно.

«Могли бы хоть этот металлолом сделать красивым», «Первая в истории космическая пробка — наша», — писали комментаторы под твитом робота.

Робот обошелся в 300 млн рублей. Эту разработку заказывал МЧС России.

Ранее российский робот-космонавт «Федор» напугал западные СМИ, которые сравнили отечественную разработку с «Терминатором».