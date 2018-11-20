Выяснилось, почему в Туманном Альбионе тысячи граждан до сих пор смотрят черно-белые телевизоры

Тысячи британцев по-прежнему выбирают черно-белые телевизоры, следует из данных службы, продающей телевизионные лицензии. По официальной статистике, больше всего черно-белых телевизоров в Лондоне.

В этом году там было продано 1768 соответствующих лицензий. А всего в Соединенном Королевстве черно-белое ТВ в XXI веке выбрали более семи тысяч семей.

Все дело в том, что в Великобритании за просмотр телевизора обязательно надо платить лицензионный сбор.

«За цветной телевизор ты платишь 150 фунтов в год, за черно-белый — 50, а если с тобой живет бабушка, которой больше 65 лет, то вообще не платишь. Все исхитряются как могут… Кроме того, ты должен оплачивать не только просмотр самого телевизора, но даже если ты смотришь программы BBC через приложение на телефоне или в интернете, это считается, что ты их просматриваешь и, соответственно, должен иметь лицензию», рассказала жительница Лондона Юлия.

В британских магазинах черно-белые телевизоры давно не продаются. Зато их можно легко купить в интернете. Предложение и спрос на такие устройства есть, пишет bfm.ru.

Телевещание в России

Между тем российское правительство определилось со сроками перехода аналогового телевещания на «цифру». Переходный период от аналогового телевещания к цифровому в России будет поэтапным и продлится полгода.

Переход начнется 11 февраля и закончится 10 июня 2019 года. Такие сроки прописаны в протоколе заседания правительства.

Россияне после перехода на «цифру» практически на всей территории страны смогут смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов.

Черные экраны

На конец 2018 года до 30% телевизоров (до 33,7 млн) в домах россиян способны принимать только сигнал аналогового телевидения, говорится в экспертном заключении, подготовленном по запросу Минпромторга РФ.

Это означает, что, если в России отключат аналоговое телевидение, то миллионы россиян могут остаться с «черными экранами» телевизоров.