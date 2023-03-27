«Включите щадящий режим». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время изобретательности и творческого импульса. Но не спешите рассказывать о ваших идеях и внедрять их. Физической энергии в начале недели может не хватать. К концу — появятся сложности с коммуникацией. Берегите нервы», — предостерегает барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, развивайтесь в любую сторону. Но не требуйте от других того же. Вдохновляйте собственным примером. Вам на неделе будет легко справиться со своими желаниями.

Тельцы, начало недели проведите в спокойной обстановке. Прислушайтесь к сигналам тела. Со среды сил будет больше. Проводите самоисследования, эксперименты, ищите подходящее средство исцеления.

Близнецы, будьте осторожны на неделе со своими амбициями. Не суетитесь. У вас произойдет переоценка ценностей. Поддержите себя, следите за гормональной и нервной системами. Включите щадящий режим.

Раки, не форсируйте события. Решения принимайте ближе к концу недели. Но будьте готовы к тому, что никто не пожелает их с вами обсуждать.

Львы, берегите силы. У вас все еще идет период восстановления. Что-то в образе жизни придется навсегда поменять. Это только на пользу и вам, и окружающим.

Сон. freepik.com/wayhomestudio

Девы, берегите отношения. Воздержитесь от упреков и претензий. Денег у партнера не требуйте, просите. Будьте готовы к отказу. С родственниками второй половинки не скандальте.

Весы превращаются в магнит для противоположного пола. Не злоупотребляйте своей привлекательностью и неотразимостью, партнера не провоцируйте, не обманывайте.

Скорпионы, продолжайте проводить исследования, психологическую работу. Займитесь репродуктивной системой или травмами на сексуальной почве.

Стрельцы, вопросы внутреннего счастья, комфорта, романтики могут захватить вас с головой. Постарайтесь не грубить коллегам и партнерам. Проверьте ЖКТ и щитовидку.

Козероги, оставьте попытки настоять на своем. Не спорьте. Борьба не приведет вас к желаемому результату. Займитесь влажной уборкой дома.

Водолеи, не давите на детей. Используйте свою речь для вдохновения и вразумления. Поддержите ребенка эмоционально и физически. Вспомните про курс витаминов.

Рыбы, продолжайте решать вопросы, связанные с партнером, работой, жильем, новым образом жизни. Не волнуйтесь, у вас все получится. На партнера не обижайтесь. Он тоже нервничает.