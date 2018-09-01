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«ВКонтакте» изменила настройки приватности

31 августа соцсеть «ВКонтакте» ввела новые настройки приватности. Теперь пользователи смогут настраивать доступ к своей странице, пишет издание «Ведомости».

"ВКонтакте". Соцсеть.
"ВКонтакте". Соцсеть.
СС0

«Теперь вы можете в один момент сделать свой профиль полностью приватным и защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей. Весь контент, который вы добавили на страницу, включая записи на стене, фотографии, видео, музыку, истории и подписки, будет скрыт приватностью автоматически», говорится в сообщении компании.

Пользователи могут выбрать три вида доступа к профилям: только для друзей, только для себя или для никого.

Пока настройки действуют лишь для полноформатной версии «ВКонтакте», но скоро их можно будет увидеть и в мобильной версии.

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов связал эти изменения с участившимися случаями возбуждения уголовных дел из-за контента страниц пользователей. Он подтвердил, что новые настройки направлены на борьбу с уголовным преследованием людей в соцсети.

«Пользователи „ВКонтакте“ все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — приводит слова Рогозова РБК.

По словам Рогозова, вскоре в соцсети владельцы аккаунтов смогут быстро архивировать и полностью удалять старые записи и фотографии.

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