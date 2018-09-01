«ВКонтакте» изменила настройки приватности

«Теперь вы можете в один момент сделать свой профиль полностью приватным и защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей. Весь контент, который вы добавили на страницу, включая записи на стене, фотографии, видео, музыку, истории и подписки, будет скрыт приватностью автоматически», говорится в сообщении компании.