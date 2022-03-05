Вкусная еда, работа, йога: как в Алтайском крае спасаются от плохих новостей

Ежедневно люди получают огромное количество информации, а в последнее время хорошие новости и вовсе оказались в дефиците.

Altapress.ru решил узнать, как предприниматели Алтайского края (и нумеролог) спасаются от негативного контента и что могут порекомендовать другим.

«Наша задача — дарить людям праздник»

Сергей Писарев. Altapress.ru , Анна Зайкова

Сергей Писарев,

директор Барнаульского зоопарка «Лесная сказка»:

Во-первых, я не читаю все то, что сегодня транслируют социальные сети и не смотрю выложенные видеоролики. И настоятельно советую своим коллегам делать то же самое. Во-вторых, я получаю информацию напрямую от своих родственников, живущих на Украине. И это гораздо полезнее, лучше, справедливее и честнее, чем все остальное. Кстати, моя сестра работает в СМИ, в одной из медиагрупп Украины. Она здравомыслящий человек и мне это импонирует. Мы с сестрой на одной волне — за мир, за дружбу. Все позитивные слова, которые мне говорят родные, я и доношу до своих коллег Что касается зоопарка и его страниц в соцсетях, то для многих барнаульцев — это одна из немногих возможностей зарядиться позитивом, напитаться положительной информацией. Об этом нам говорят и много пишут сами посетители. У работников зоопарка есть уникальная возможность ежедневно наблюдать за животными, это здорово работает на фоне тех событий, которые сейчас происходят. Кстати, общение с животными успокаивает даже самых рьяных хулиганов и тех, кого обуревают дурные мысли, поэтому посещение зоопарка на сегодняшний день — полезное и доброе дело. И в этих условиях наша задача — дарить людям праздник. А когда ты даришь радость, то сам получаешь мощный заряд положительной энергии.

«Спасаюсь работой»

Михаил Кочетов. архив ООО «Фирсова Слобода»

Михаил Кочетов,

директор компании «Фирсова Слобода»:

Я спасаюсь работой. По-другому пока не получается. Уверен, в любом случае надо отвлекаться от дурных мыслей, не останавливаться и двигаться дальше, что бы не писали в СМИ и соцсетях. И какой бы точки зрения каждый из нас не придерживался, как-то принципиально повлиять на сложившуюся ситуацию мы не можем, поэтому остается наблюдать за событиями, не забывая регулярно от них отключаться. Например, по возможности, куда-нибудь съездить на природу, чтобы сменить картинку. Благо, у нас и в Горном Алтае есть масса прекрасных мест с потрясающей природой. А еще мне иногда помогают отвлечься книги, но только классика, проверенная временем.

Просто не паниковать

Руководитель фермерского хозяйства Евгений Долгов. Дмитрий Лямзин

Евгений Долгов,

руководитель крестьянского фермерского хозяйства:

Я родился еще в советские годы, пережил 90-е, видел много кризисов, поэтому ко многому отношусь спокойно. Стараюсь просто не паниковать. Понимаю, что ситуация могла быть еще хуже. Продолжаем работать, заниматься своими делами. Новости о действиях на Украине стараюсь воспринимать адекватно.

Нельзя «застревать» в тревоге

йога СС0

Кристина Певнева,

нумеролог:

Могу сказать, что многим людям просто нравится накручивать ситуацию. Вот читают они новости, а потом еще и еще. «Застревают» в тревоге. Поэтому, как мне кажется, нужно оградить себя от гнетущего контента, отвлекаться. Мне в этом помогает работа, в нее нужно прямо погрузиться. Еще хорошо подходят йога и медитации. И без физических удовольствий никуда, они очень важны. Вкусная еда, прогулка, секс. Вариантов множество. Нужно заботиться не только о ментальном, но и физическом здоровье. Главное — иметь желание выйти из кризиса.

Как в начале пандемии

Евгения Беспалова , президент АРАТ. Анна Зайкова.

Евгения Беспалова,

президент Алтайской региональной ассоциации туризма:

Есть работа с туристами, которых нужно поддерживать, нельзя раскисать. Ответственность за людей не позволяет. Это что касается работы. В личном плане — дом, семья, быт, уборка. То же, что было в начале пандемии, когда все все перемывали.

Ранее altapress.ru спрашивал у жителей Алтайского края, как они решили распорядиться финансами, исчезновение каких товаров их пугает больше всего и как санкции изменили намеченные планы.