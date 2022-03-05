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Жизнь

Вкусная еда, работа, йога: как в Алтайском крае спасаются от плохих новостей

Ежедневно люди получают огромное количество информации, а в последнее время хорошие новости и вовсе оказались в дефиците.

Медитация. Горы. Спокойствие.
Медитация. Горы. Спокойствие.
СС0

Altapress.ru решил узнать, как предприниматели Алтайского края (и нумеролог) спасаются от негативного контента и что могут порекомендовать другим.

«Наша задача — дарить людям праздник»

Сергей Писарев.
Сергей Писарев.
Altapress.ru, Анна Зайкова

Сергей Писарев,
директор Барнаульского зоопарка «Лесная сказка»:

Во-первых, я не читаю все то, что сегодня транслируют социальные сети и не смотрю выложенные видеоролики. И настоятельно советую своим коллегам делать то же самое.

Во-вторых, я получаю информацию напрямую от своих родственников, живущих на Украине. И это гораздо полезнее, лучше, справедливее и честнее, чем все остальное. Кстати, моя сестра работает в СМИ, в одной из медиагрупп Украины. Она здравомыслящий человек и мне это импонирует. Мы с сестрой на одной волне — за мир, за дружбу. Все позитивные слова, которые мне говорят родные, я и доношу до своих коллег

Что касается зоопарка и его страниц в соцсетях, то для многих барнаульцев — это одна из немногих возможностей зарядиться позитивом, напитаться положительной информацией. Об этом нам говорят и много пишут сами посетители.

У работников зоопарка есть уникальная возможность ежедневно наблюдать за животными, это здорово работает на фоне тех событий, которые сейчас происходят. Кстати, общение с животными успокаивает даже самых рьяных хулиганов и тех, кого обуревают дурные мысли, поэтому посещение зоопарка на сегодняшний день — полезное и доброе дело. И в этих условиях наша задача — дарить людям праздник. А когда ты даришь радость, то сам получаешь мощный заряд положительной энергии.

«Спасаюсь работой»

Михаил Кочетов.
Михаил Кочетов.
архив ООО «Фирсова Слобода»

Михаил Кочетов,
директор компании «Фирсова Слобода»:

Я спасаюсь работой. По-другому пока не получается. Уверен, в любом случае надо отвлекаться от дурных мыслей, не останавливаться и двигаться дальше, что бы не писали в СМИ и соцсетях. И какой бы точки зрения каждый из нас не придерживался, как-то принципиально повлиять на сложившуюся ситуацию мы не можем, поэтому остается наблюдать за событиями, не забывая регулярно от них отключаться. Например, по возможности, куда-нибудь съездить на природу, чтобы сменить картинку.

Благо, у нас и в Горном Алтае есть масса прекрасных мест с потрясающей природой. А еще мне иногда помогают отвлечься книги, но только классика, проверенная временем.

Просто не паниковать

Руководитель фермерского хозяйства Евгений Долгов.
Руководитель фермерского хозяйства Евгений Долгов.
Дмитрий Лямзин

Евгений Долгов,
руководитель крестьянского фермерского хозяйства:

Я родился еще в советские годы, пережил 90-е, видел много кризисов, поэтому ко многому отношусь спокойно. Стараюсь просто не паниковать. Понимаю, что ситуация могла быть еще хуже. Продолжаем работать, заниматься своими делами. Новости о действиях на Украине стараюсь воспринимать адекватно.

Нельзя «застревать» в тревоге

йога
йога
СС0

Кристина Певнева,
нумеролог:

Могу сказать, что многим людям просто нравится накручивать ситуацию. Вот читают они новости, а потом еще и еще. «Застревают» в тревоге. Поэтому, как мне кажется, нужно оградить себя от гнетущего контента, отвлекаться.

Мне в этом помогает работа, в нее нужно прямо погрузиться. Еще хорошо подходят йога и медитации. И без физических удовольствий никуда, они очень важны. Вкусная еда, прогулка, секс. Вариантов множество. Нужно заботиться не только о ментальном, но и физическом здоровье.

Главное — иметь желание выйти из кризиса.

Как в начале пандемии

Евгения Беспалова, президент АРАТ.
Евгения Беспалова, президент АРАТ.
Анна Зайкова.

Евгения Беспалова,
президент Алтайской региональной ассоциации туризма:

Есть работа с туристами, которых нужно поддерживать, нельзя раскисать. Ответственность за людей не позволяет. Это что касается работы. В личном плане — дом, семья, быт, уборка.

То же, что было в начале пандемии, когда все все перемывали.

Ранее altapress.ru спрашивал у жителей Алтайского края, как они решили распорядиться финансами, исчезновение каких товаров их пугает больше всего и как санкции изменили намеченные планы.

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