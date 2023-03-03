Владелица барнаульского магазина прокомментировала ситуацию со спорной вывеской

Предпринимательница дала ответ на вопрос, почему установка вывески ее магазина законна. Ранее владелец квартиры, под которой устанавливали стенд, был возмущен таким решением.

Предпринимательница указала на то, что вывеска не касается части балкона хозяина квартиры и висит на креплениях общей части дома, которые входят в аренду магазина.

Арендатор призналась, что ей изначально не удалось договориться с хозяином квартиры о размещении вывески. Тем не менее он был уведомлен о скором появлении конструкции.

Впоследствии она выяснила, что застройщик дома не предусмотрел отдельного места для стендов под жилыми помещениями.

Для согласования конструкции предпринимательнице потребовались проект размещения, согласие две трети собственников дома, УК и администрации района. На сбор всех документов ушло 8 месяцев, заявляет она.

«Наша вывеска не закрывает обзор соседу сверху и вписывается в общий стиль дома», — заявила владелица.

Конфликт между арендатором помещения на первом этаже дома и владельцем квартиры, находящейся над магазином, произошел 27 февраля во время установки вывески.