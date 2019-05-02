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Жизнь

Владимир Путин подписал закон «о суверенном интернете»

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении надежной работы российского сегмента интернета. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 1 мая.

Интернет. Компьютеры.
Интернет. Компьютеры.
СС0

Согласно закону, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования», даже если возникнут угрозы устойчивой работе интернета. Определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство России.

Закон вступит в силу с 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба Кремля, законом предусматривается также проведение регулярных учений с участием органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз устойчивости, безопасности или целостности функционирования рунета.

Напомним, проект призван защитить устойчивость интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальной работе из-за рубежа. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

Ключевые моменты закона «о суверенном интернете»

1. Роскомназдор будет отвечать «за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета в России. Если возникнут угрозы стабильной работе Сети, ведомство сможет управлять ею централизованно.

2. Список угроз, при которых Роскомнадзор возьмет на себя управление интернетом, определит Правительство РФ — пока такого списка нет.

3. Операторы связи должны будут поставить специальное оборудование для маршрутизации трафика, которое им предоставит Роскомнадзор на безвозмездной основе (на это в федеральном бюджете предусмотрено 30 млрд рублей). С его помощью ведомство будет контролировать работу интернета.

4. Операторы освобождаются от обязанности блокировать запрещенные интернет-ресурсы — это сможет делать Роскомназдор, благодаря установленным техническим средствам.

5. Операторы должны предоставить в Роскомназдор данные про оборудование, которое обеспечивает взаимодействие с линиями связи, пересекающими границы России.

6. Обмен трафиком должен будет осуществляться через определенные точки, включенные в специальный реестр. Его ведение поручено Роскомнадзору. Техтребования к точкам обмена трафиком утвердит Минкомсвязь России по согласованию с ФСБ.

7. С операторов снимается ответственность за технические проблемы в работе интернета, если они связаны с оборудованием, которое установил Роскомнадзор.

8. Закон также предполагает создание Национальной системы доменных имен. Требования к ней и порядок создания утвердит Роскомнадзор.

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