Владимир Путин подписал закон «о суверенном интернете»

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении надежной работы российского сегмента интернета. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 1 мая.

Согласно закону, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования», даже если возникнут угрозы устойчивой работе интернета. Определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство России.

Закон вступит в силу с 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба Кремля, законом предусматривается также проведение регулярных учений с участием органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз устойчивости, безопасности или целостности функционирования рунета.

Напомним, проект призван защитить устойчивость интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальной работе из-за рубежа. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.