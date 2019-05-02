Владимир Путин подписал закон «о суверенном интернете»

Согласно закону, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования», даже если возникнут угрозы устойчивой работе интернета. Определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство России.
Закон вступит в силу с 1 ноября.
Как сообщает пресс-служба Кремля, законом предусматривается также проведение регулярных учений с участием органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз устойчивости, безопасности или целостности функционирования рунета.
Напомним, проект призван защитить устойчивость интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальной работе из-за рубежа. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.
Ключевые моменты закона «о суверенном интернете»
1. Роскомназдор будет отвечать «за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета в России. Если возникнут угрозы стабильной работе Сети, ведомство сможет управлять ею централизованно.
2. Список угроз, при которых Роскомнадзор возьмет на себя управление интернетом, определит Правительство РФ — пока такого списка нет.
3. Операторы связи должны будут поставить специальное оборудование для маршрутизации трафика, которое им предоставит Роскомнадзор на безвозмездной основе (на это в федеральном бюджете предусмотрено 30 млрд рублей). С его помощью ведомство будет контролировать работу интернета.
4. Операторы освобождаются от обязанности блокировать запрещенные интернет-ресурсы — это сможет делать Роскомназдор, благодаря установленным техническим средствам.
5. Операторы должны предоставить в Роскомназдор данные про оборудование, которое обеспечивает взаимодействие с линиями связи, пересекающими границы России.
6. Обмен трафиком должен будет осуществляться через определенные точки, включенные в специальный реестр. Его ведение поручено Роскомнадзору. Техтребования к точкам обмена трафиком утвердит Минкомсвязь России по согласованию с ФСБ.
7. С операторов снимается ответственность за технические проблемы в работе интернета, если они связаны с оборудованием, которое установил Роскомнадзор.
8. Закон также предполагает создание Национальной системы доменных имен. Требования к ней и порядок создания утвердит Роскомнадзор.