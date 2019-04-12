Владимир Путин поручил не нагружать жителей тарифами на мусор

«Мусорная» реформа не должна привести к дополнительному росту тарифов на вывоз отходов, считает президент России Владимир Путин. Поручение следить за работой регоператоров он дал по итогам совещания с членами правительства, пишут «Известия».

Все, что будут вменять региональному оператору в обязанность, может лечь в тариф для людей, отметил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Этого делать нельзя. Президент на это обратил внимание», — подчеркнул он и отметил, что это, возможно, «самая сложная за всю историю» реформа.

На то, чтобы реформа заработала, по оценкам Кобылкина, нужно порядка 2,5−2,7 млрд рублей. В том числе деньги потребуются на строительство мусороперерабатывающих заводов в регионах.

Глава Минпромторга Денис Мантуров​ сообщил, что в планах строительство 200 мусороперерабатывающих заводов, 50 из которых в этом году.

Как ранее писал altapress.ru, «мусорная» реформа в Алтайском крае проходит со скрипом. На работу региональных операторов жалуются жители, а власти уже готовы избавляться от несправляющихся компаний.