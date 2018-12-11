Владимир Путин сделает Владивосток столицей Дальнего Востока

Столицей ДФО станет Владивосток. С таким предложением к лидеру страны обратился врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Решение предлагалось, потому что город стал центром деловой и политической жизни округа. В нем активно развивается инфраструктура, берут начало крупные проекты, а за последние 3 года открылось 54% новых предприятий округа (88 штук). «Владивосток — это восточные ворота страны», — комментировал Кожемяко СМИ.
Владимир Путин поддержал его предложение. Однако против выступает новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он утверждал, что Хабаровск является столицей в области здравоохранения, культуры и образования. Для поддержания этого статуса губернатор пообещал «развивать науку, у нас есть очень большие планы и программы по развитию спорта».