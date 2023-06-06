6 июня
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Жизнь

Власти Алтайского края рассказали, какие объекты благоустроят в 2024 году

В 2024 году реализуют 55 проектов в 42 населенных пунктов, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Парк.
Парк.
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По результатам голосования за объекты благоустройства в Барнауле победили бывший парк им. В. И. Ленина и парк "Юбилейный".

В Бийске власти займутся парком "Победы" и сквером "Молодежный", а в Новоалтайске — пешеходной зоной на ул. Космонавтов и сквером "Лес Победы".

В Заринске благоустроят пешеходные зоны на ул. 25 Партсъезда и Металлургов, в Алейске — пешеходные зоны на ул. Первомайской и по переулку Гаврилина.

В Рубцовске в 2024 году отреставрируют территорию с западной стороны ДК «Строителей» и площадь имени 21-Гвардейского стрелкового полка.

Кроме того, региональные власти уделят внимание Центральному парку в Бурлинском сельсовете и скверу "Семьи" в Степноозерском поссовете.

Ранее парк возле "Лесной сказки" в Барнауле лидировал в голосовании за благоустройство.

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