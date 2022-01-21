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Жизнь

Власти Барнаула нашли компанию, согласную за 240 млн рублей благоустроить 65 дворов

В Барнауле определили подрядчика для благоустройства дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает мэрия города.

Благоустройство дворов.
Благоустройство дворов.
пресс-служба администрации города Барнаула.

Благоустройством 65 барнаульских дворов в 2022 году займется ООО «Патай». Сумма контракта — 239,8 млн рублей.

«На всех дворовых территориях, участвующих в проекте, будут выполнены работы из обязательного перечня: асфальтирование, благоустройство, установка освещения, урн и скамеек. Работы из дополнительного перечня в этом году планируется выполнить на 61 дворе на сумму 14,5 млн рублей. Планируется обустроить парковочные карманы, контейнерные площадки, установить детское игровое и спортивное оборудование», — рассказал замглавы горкома по ЖКХ Алексей Пахоменко.

Доля софинансирования жителей многоквартирных домов составляет от 40 до 50% стоимости работ.

В Индустриальном районе благоустроят 24 двора: ул. Георгиева, 11а, 33, 51, 57, ул. Сиреневая, 3, Павловский тракт, 86, 124, 237, 263, ул. Шумакова, 30, 60, 68, ул. Балтийская, 61, 63, 69, 71, ул. Малахова, 122, 128, ул.50 лет СССР, 13, 35, 33, ул. Сухэ-Батора, 11, ул. Попова, 79, ул. Лазурная, 22.

В Ленинском районе отремонтируют 18 дворов: ул. Георгия Исакова, 168, 181, 216, 218, 270, ул. Попова, 38, 88, ул. Шукшина, 2, 8, 24, 34, ул. Антона Петрова, 190, 198, 200, ул. Советской Армии, 148, ул. Георгия Исакова, 170, ул. Веры Кащеевой, 16, ул. Гущина, 185.

Благоустройство дворов в Барнауле по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Благоустройство дворов в Барнауле по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Анна Зайкова.

В Октябрьском районе приведут в порядок 13 дворов: ул. Цеховая, 60, 62, ул. Воровского, 113, ул. Северо-Западная, 48, б-р 9 Января, 90, ул.80 Гвардейской Дивизии, 24; ул. Горно-Алтайская, 16, ул. Малахова, 29, ул. Глушкова, 34, ул. Северо-Западная, 60, ул. Малахова, 27, ул.80 Гвардейской Дивизии, 20, ул. Глушкова, 54.

В Железнодорожном районе благоустроят пять дворов: пр-кт Красноармейский, 104; ул. Молодежная, 68; ул. Юрина, 114 и 118, ул.80 Гвардейской Дивизии, 12.

В Центральном районе работы проведут тоже в пяти дворах: пр-кт Красноармейский, 61, 64, 67, 69, ул. Мусоргского, 11.

Ранее altapress.ru подготовил спецпроект «Как в Барнауле реализуют инициативы жителей».

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