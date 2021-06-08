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Жизнь

Власти Барнаула не исключили, что сделают вечными все огни на Мемориале Славы

Мемориал Славы в Барнауле можно переоборудовать так, чтобы все огни питались от газопровода. Об этом заявил главный инженер компании «Газпром газораспределение Барнаул» Алексей Гладких.

Барнаульцы пришли на Мемориал Славы 9 мая 2020 года, несмотря на пандемию.
Барнаульцы пришли на Мемориал Славы 9 мая 2020 года, несмотря на пандемию.
Анна Зайкова

Помимо Вечного огня на Мемориале есть Огни памяти, которые не горят постоянно, а только в значимые даты. Они горят от газовых баллонов.

Есть возможность перевести оборудование мемориала на природный газ за счет средств общества в рамках действующих программ, уточнил Гладких.

Сначала нужно получить согласие собственника существующих газовых сетей на подключение к ним, а также определить объем проектирования строительства газопровода.

Мемориал Славы в Барнауле. 9 мая 2021 года.
Мемориал Славы в Барнауле. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.

Вице-мер по городскому хозяйству Сергей Пашковский раздал поручения профильным комитетам.

«Учитывая, что Мемориал Славы является объектом культурного наследия регионального значения, процесс согласования проведения строительно-монтажных работ с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия региона поручено инициировать комитету по культуре города», — заявили в администрации Барнаула.

В конце мая активисты просили главу Барнаула Вячеслава Франка подключить комплекс огней памяти к магистральному газопроводу.

Ранее барнаульские чиновники определились с местом для конструкции «Барнаул орденоносный». Ее установят на здании мэрии.

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