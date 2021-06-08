Власти Барнаула не исключили, что сделают вечными все огни на Мемориале Славы

Помимо Вечного огня на Мемориале есть Огни памяти, которые не горят постоянно, а только в значимые даты. Они горят от газовых баллонов.
Есть возможность перевести оборудование мемориала на природный газ за счет средств общества в рамках действующих программ, уточнил Гладких.
Сначала нужно получить согласие собственника существующих газовых сетей на подключение к ним, а также определить объем проектирования строительства газопровода.
Вице-мер по городскому хозяйству Сергей Пашковский раздал поручения профильным комитетам.
«Учитывая, что Мемориал Славы является объектом культурного наследия регионального значения, процесс согласования проведения строительно-монтажных работ с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия региона поручено инициировать комитету по культуре города», — заявили в администрации Барнаула.
В конце мая активисты просили главу Барнаула Вячеслава Франка подключить комплекс огней памяти к магистральному газопроводу.
Ранее барнаульские чиновники определились с местом для конструкции «Барнаул орденоносный». Ее установят на здании мэрии.