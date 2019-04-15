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Жизнь

Власти Барнаула показали, какими плакатами украсят город ко Дню Победы

В Барнауле разработали макеты плакатов с тематикой празднования Дня Победы, сообщает официальный сайт города.

Плакаты ко Дню Победы в 2019 году.
Плакаты ко Дню Победы в 2019 году.
barnaul.org

В работе над созданием плакатов традиционно использовали изображения символов славы: орденов и медалей военных лет, знамя Победы, георгиевской ленты, вечного огня, лавровой ветви, праздничного салюта. Цветовая гамма праздничных плакатов преимущественно красного, алого, золотистого цветов, хроника военных событий в серо-голубых цветах.

В качестве основной темы предлагают образы городов-героев и крепости-героя, чтобы акцентировать внимание на стратегических местах сражений на территории Советского Союза, героизме войск Красной Армии, как объединяющем факторе в коллективной Победе над фашизмом, — отмечают в мэрии.

Барнаул также украсят конструкциями из флагов. Их хотят разместить на площадях Советов, Победы, Сахарова и в других местах.

Кроме того, особое внимание уделят оформлению транспортных магистралей в районах контрольных пунктов ГИБДД по Павловскому, Змеиногорскому, Правобережному трактам и других.

Разработанными макетами могут воспользоваться все желающие. Их можно скачать здесь.

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