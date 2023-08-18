Власти Барнаула потратят полмиллиона рублей на расчистку и углубление Пивоварки

Власти Барнаула готовы на это выделить 585, 5 тыс. рублей. Лот появился на сайте госзакупок 17 августа. Подрядчики могут подавать заявки до 25 августа. Саму работу он должен выполнить до 31 октября 2023 года с даты заключения контракты.

Компания, которая победит должна будет сделать следующее:

убрать прибрежную полосу зеркала воды;

вручную достать из воды крупногабаритные предметы весом до 60 кг;

вырубить засохшие кустарники и поросль в прибрежной зоне;

повалить деревья (кроме тополей) с диаметром ствола до 36 сантиметров без корчевки пня.

Все эти мероприятия должны восстановить водопропускную способность русла реки.Однако, компания должна будет сохранить на территории работ озеленения и объекты благоустройства. Все отходы тоже нужно будет вывозить самостоятельно.

Ранее в Барнауле пообещали большую реконструкцию автовокзала в ближайшие годы.