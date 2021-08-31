Начало строительства дороги Новокузнецк — Междуреченск, входящей в состав транспортного коридора «Абакан-Бийск, начнется в 2025 году, пишет ВашГород.ру со ссылкой на администрацию Кузбасса.

Пока готовится инвестиционное обоснование, потом (2022−2024 годы) планируется разработка проекта строительства участка дороги, а начало стройки запланировали на 2025 год, но только при наличии финансирования.

Глава Хакасии Валентин Коновалов ранее оценил объем инвестиций, необходимый для масштабной стройки, в 74 млрд рублей. Предлагаемый к строительству вариант автодороги имеет протяженность около 430 км.

Ранее сообщалось, что Хакасия получит деньги из резервного фонда правительства РФ на продолжение строительства части трассы Абакан — Бийск.