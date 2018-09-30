Власти назвали сумму «золотого парашюта» для воронежского замгубернатора

Замгубернатора Воронежской области Юрия Агибалова освободили с должности в связи с истечением срока полномочий врио губернатора Александра Гусева. Поскольку на момент увольнения он уже вышел на пенсию, согласно региональному законодательству, ему полагались бессрочная доплата к пенсии в размере 75% среднего заработка и единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов.
Через два дня Агибалова снова взяли на должность вице-губернатора с окладом в 45 320 рублей. При этом губернатор распорядился установить пенсионеру ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Не считая пенсии, Агибалов будет зарабатывать более 180 тыс. рублей.
В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что доплаты к пенсии Агибалову приостановили при назначении на госдолжность, а размер его зарплаты не изменился по сравнению с предшествующим периодом.
Информацию о распоряжениях губернатора области в отношении Агибалова и копии документов опубликовал Telegram-канал «Незыгарь».