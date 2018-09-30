Власти назвали сумму «золотого парашюта» для воронежского замгубернатора

Единовременная выплата 23 окладов замгубернатора Воронежской области Юрию Агибалову, которого освободили с должности врио, была в несколько раз меньше, чем накануне озвучивали СМИ. Оклад на этой должности равен 11 189 рублям, а размер единовременной выплаты с вычетом подоходного налога составил 223 892 рубля, а не миллион, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.