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Власти назвали сумму «золотого парашюта» для воронежского замгубернатора

Единовременная выплата 23 окладов замгубернатора Воронежской области Юрию Агибалову, которого освободили с должности врио, была в несколько раз меньше, чем накануне озвучивали СМИ. Оклад на этой должности равен 11 189 рублям, а размер единовременной выплаты с вычетом подоходного налога составил 223 892 рубля, а не миллион, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Деньги, пенсионное удостоверение.
Деньги, пенсионное удостоверение.
Altapress.ru

Замгубернатора Воронежской области Юрия Агибалова освободили с должности в связи с истечением срока полномочий врио губернатора Александра Гусева. Поскольку на момент увольнения он уже вышел на пенсию, согласно региональному законодательству, ему полагались бессрочная доплата к пенсии в размере 75% среднего заработка и единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов.

Через два дня Агибалова снова взяли на должность вице-губернатора с окладом в 45 320 рублей. При этом губернатор распорядился установить пенсионеру ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Не считая пенсии, Агибалов будет зарабатывать более 180 тыс. рублей.

В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что доплаты к пенсии Агибалову приостановили при назначении на госдолжность, а размер его зарплаты не изменился по сравнению с предшествующим периодом.

Информацию о распоряжениях губернатора области в отношении Агибалова и копии документов опубликовал Telegram-канал «Незыгарь».

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