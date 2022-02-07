Власти Новосибирска прекратили скандальное голосование за новогодний талисман

В заявлении зоопарка говорится, что «животные стали участниками фарса, который организовали люди».
«Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска — ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений», — цитирует РИА Новости заявление зоопарка.
Там не заинтересованы в таком внимании к своим питомцам, создании оскорбительных мемов, поэтому и попросил остановить опрос и не учитывать его результаты.
Отметим, что в опросе кроме орангутана Бату участвовали манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян, белый медвежонок Шилка.