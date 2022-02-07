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Жизнь

Власти Новосибирска прекратили скандальное голосование за новогодний талисман

Мэрия Новосибирска по просьбе зоопарка остановила обернувшееся скандалом голосование за новогодний талисман города. В нем лидировал орангутан Бату.

Орангутан Бату в Новосибирском зоопарке
Орангутан Бату в Новосибирском зоопарке
vk.com/novosibirsk_zoo

В заявлении зоопарка говорится, что «животные стали участниками фарса, который организовали люди».

«Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска — ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений», — цитирует РИА Новости заявление зоопарка.

Там не заинтересованы в таком внимании к своим питомцам, создании оскорбительных мемов, поэтому и попросил остановить опрос и не учитывать его результаты.

Отметим, что в опросе кроме орангутана Бату участвовали манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян, белый медвежонок Шилка.

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