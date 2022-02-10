Власти объяснили, как будет проходить экспертиза сырого молока от алтайских ЛПХ с 1 марта

Личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) в Алтайском крае не придется проводить экспертизу сырого молока перед тем, как сдавать его на приемные пункты. Исследования будут проводить организации, которые непосредственно сдают молоко на переработку. Такое пояснение дали в центре управления регионом в ответ на публикацию altapress.ru о новых правилах проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, вступающих в силу 1 марта.

С чего все началось

Новые правила экспертизы сырого молока перед его выпуском в обращение введены приказом Минсельхоза РФ № 421 с 1 марта. Напомним, о чем речь.

Согласно приказу , ветеринарно-санитарной экспертизе перед выпуском в обращение подлежат: сырое молоко , сырое обезжиренное молоко , сырые сливки , молоко и молочные продукты непромышленного изготовления , реализуемые на розничных рынках. Член регионального штаба ОНФ Олег Махнаков прокомментировал возможные последствия: так как молоко при приеме на переработку и сегодня проходит экспертизу на предприятии , дополнительные исследования приведут удорожанию сырья и приведут к закрытию многих ЛПХ ( которым далеко до лабораторий). Эксперт также сказал , что в крае недостаточно учреждений ветеринарии , чтобы оперативно проводить анализы молока перед его сдачей.

Фляги. Молоко. CC0

Что ответили в центре управления регионом

В ЦУР объяснили со ссылкой на управление ветеринарии Алтайского края, что новые требования коснутся лишь организаций, которые непосредственно сдают молоко на переработку. То есть самостоятельно ЛПХ проводить экспертизу молока перед его сдачей не будут.

«Изменения в работе коснутся только тех сельхозтоваропроизводителей, организаций (молокоприемные пункты и т.д.), которые непосредственно сдают молоко на переработку. На этапе сбора молока от ЛПХ никакие лабораторные исследования проводиться не будут», — сообщили в профильном управлении.

Лабораторные исследования по новым правилам будут организованы так, чтобы часть из них проводилась непосредственно на предприятиях по производству молока, молокоприемных пунктах или в ветучреждениях, а другая часть (ежедекадные, раз в полгода), требующие сложного лабораторного оборудования — в ветлабораториях.

В Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории. fgu-radiovetlab.ru

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Платить за анализы надо

Сегодня в крае 24 лабораториис которыми отработаны графики доставки проб молока. В этом случае пробы будут отбираться заблаговременно без приостановки сдачи молока.

Олег Махнаков также сообщал, что один анализ будет стоит «от 800 рублей».

Вв ветуправлении региона пояснили: в России все виды лабораторных исследований, в том числе проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, относятся к платным услугам. Чтобы цены на них были едины, в крае действует специальный приказ.





​"Задача новых ветправил — гармонизация законодательства РФ с требованиями техрегламентов Таможенного союза. Это позволит установить государственный ветеринарный контроль на этапе производства сырого молока. В первую очередь это касается контроля за применением

антибиотиков, отсутствием в молоке патогенных микроорганизмов, токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, микотоксинов и других показателей безопасности", — сказали в краевом управлении ветеринарии.

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

Представитель ветслужбы резюмировал: требования новых правил не коснутся ЛПХ, кроме случаев сдачи молока непосредственно на переработку.

Сколько ЛПХ в Алтайском крае

По данным управления Росреестра по Алтайскому краю на 1 января 2021 года в регионе зарегистрировано более 459 тыс. ЛПХ.

По итогам 2021 года ЛПХ реализовали 198,5 тыс. тонн молока (ранее мы сообщали со ссылкой на портал Milknews — 203,36 тыс. тонн).

Доля таких хозяйств в общекраевом производстве молока — на уровне 46,3%.