Власти объяснили, почему ленточные боры Алтайского края превращаются в болота

В Алтайском крае заметно заболачиваются ленточные боры. Местные жители связывают это с рубками древесины. Министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин считает, что в этом виноват не человек, а природные процессы.

Владимир Попрядухин подчеркнул, что одной из важнейших проблем сельских территорий от Горняка до Тягуна стал высокий уровень грунтовых вод. Краевые власти два года усиленно занимаются этой проблемой и пытаются его снизить.

Владимир Попрядухин,

министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:

По данным оставшихся в системе мелиорации гидрологических станций, мы видим устойчивую тенденцию к повышению грунтовых вод. По всей видимости, наложились два цикла, 12−13-летний и 25−30 летний, поэтому проблема встала так остро. Мы предполагаем, что с рубками это не связано, влияют природные факторы.

Министр вспомнил, что в 2018 году воды в бору было столько, что она скрыла дорогу, отрезав путь из Новичихи в Волчиху.

Владимир Попрядухин сказал, что, по последним данным, пик циклов пройден. В следующие несколько лет уровень грунтовых вод будет снижаться. Такого же мнения придерживается и его заместитель Владимир Черных.

Владимир Черных,

заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края:

За 30-летний опыт работы наблюдаю второй такой цикл. Подобное происходило в начале девяностых годов. Там, где был сенокос, люди ловили рыбу. В конце девяностых — начале нулевых уровень воды снизился.

Подтопленные леса. altay.rcfh.ru

Ранее эколог Алексей Грибков рассказывал в интервью altapress.ru, что через ленточные боры Алтайского края проходят четыре речные системы: Барнаулка, Касмала, Бурла и Кулунда. Бор своей корневой системой поддерживает уровень грунтовых вод. Если леса не станет, система разбалансируется. Приведет это или к засухам, или к наводнениям — точно предсказать невозможно, сказал специалист. Также он отметил, что на естественные природные циклы накладываются рубки, и они усиливают их воздействие.

О том, что в 2017—2018 годах в Алтайском крае серьезно выросли уровни грунтовых вод, и в регионе подтопили немало ленточных боров, в ноябре 2018 года сообщил «Центр защиты леса Алтайского края». Наиболее проблемными территориями называли Кулундинское, Павловское и Новичихинское лесничества. Всего в зоне значительного подтопления около 24 тысяч га сосняков Барнаульской, Касмалинской и Кулундинской лент.