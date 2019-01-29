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Жизнь
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Власти объяснили, почему ленточные боры Алтайского края превращаются в болота

В Алтайском крае заметно заболачиваются ленточные боры. Местные жители связывают это с рубками древесины. Министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин считает, что в этом виноват не человек, а природные процессы.

Подтопленные леса.
Подтопленные леса.
altay.rcfh.ru

Владимир Попрядухин подчеркнул, что одной из важнейших проблем сельских территорий от Горняка до Тягуна стал высокий уровень грунтовых вод. Краевые власти два года усиленно занимаются этой проблемой и пытаются его снизить.

Владимир Попрядухин,
министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:

По данным оставшихся в системе мелиорации гидрологических станций, мы видим устойчивую тенденцию к повышению грунтовых вод. По всей видимости, наложились два цикла, 12−13-летний и 25−30 летний, поэтому проблема встала так остро. Мы предполагаем, что с рубками это не связано, влияют природные факторы.

Министр вспомнил, что в 2018 году воды в бору было столько, что она скрыла дорогу, отрезав путь из Новичихи в Волчиху.

Владимир Попрядухин сказал, что, по последним данным, пик циклов пройден. В следующие несколько лет уровень грунтовых вод будет снижаться. Такого же мнения придерживается и его заместитель Владимир Черных.

Владимир Черных,
заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края:

За 30-летний опыт работы наблюдаю второй такой цикл. Подобное происходило в начале девяностых годов. Там, где был сенокос, люди ловили рыбу. В конце девяностых — начале нулевых уровень воды снизился.

Подтопленные леса.
Подтопленные леса.
altay.rcfh.ru

Ранее эколог Алексей Грибков рассказывал в интервью altapress.ru, что через ленточные боры Алтайского края проходят четыре речные системы: Барнаулка, Касмала, Бурла и Кулунда. Бор своей корневой системой поддерживает уровень грунтовых вод. Если леса не станет, система разбалансируется. Приведет это или к засухам, или к наводнениям — точно предсказать невозможно, сказал специалист. Также он отметил, что на естественные природные циклы накладываются рубки, и они усиливают их воздействие.

О том, что в 2017—2018 годах в Алтайском крае серьезно выросли уровни грунтовых вод, и в регионе подтопили немало ленточных боров, в ноябре 2018 года сообщил «Центр защиты леса Алтайского края». Наиболее проблемными территориями называли Кулундинское, Павловское и Новичихинское лесничества. Всего в зоне значительного подтопления около 24 тысяч га сосняков Барнаульской, Касмалинской и Кулундинской лент.

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