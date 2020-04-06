Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля 8°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Власти рассказали, кто в Алтайском крае шьет маски и как связаться с производителями

В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры опубликовали список местных производителей средств индивидуальной защиты и бытовой химии.

Производство масок в Алтайском крае.
Производство масок в Алтайском крае.
Антон Червяков / altairegion22.ru

В списке более 15 предприятий, в ассортименте которых имеются маски. Среди них крупные и мелкие компании Барнаула, Бийска, Рубцовска.

Также в управлении поделились перечнем производителей бытовой химии — моющих средства, а также санитайзеров для обработки поверхностей и кожи рук.

Катастрофический дефицит медицинских масок в аптеках и больницах Алтайского края привел к тому, что в Сети появилась масса предложений — от дизайнерских защитных масок и сырья для массового пошива, до трехэтапной обработки огромных квартир.

Ранее стало известно, насколько хватит запаса масок врачам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость