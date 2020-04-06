Власти рассказали, кто в Алтайском крае шьет маски и как связаться с производителями

В списке более 15 предприятий, в ассортименте которых имеются маски. Среди них крупные и мелкие компании Барнаула, Бийска, Рубцовска.
Также в управлении поделились перечнем производителей бытовой химии — моющих средства, а также санитайзеров для обработки поверхностей и кожи рук.
Катастрофический дефицит медицинских масок в аптеках и больницах Алтайского края привел к тому, что в Сети появилась масса предложений — от дизайнерских защитных масок и сырья для массового пошива, до трехэтапной обработки огромных квартир.
Ранее стало известно, насколько хватит запаса масок врачам.