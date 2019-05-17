Власти рассказали, зачем сняли буквы «Барнаул» с жилого дома

16 мая на крыше жилого дома по улице Панфиловцев, 22 управляющей компанией «Эталон» демонтировала буквы «Барнаул». Решение об этом приняли собственники квартир дома после обследования металлической конструкции, сообщает пресс-служба мэрии.

Председатель совета дома Людмила Терентьева сообщила, что после недавнего сильного ветра проржавевшая конструкция стала небезопасна, возникла угроза обрушения. К тому же конструкция могла привести к нарушению целостности кровли дома и затрудняла проведение ремонта.

Людмила Терентьева,

председатель совета дома:

Буквы на крыше дома находятся с момента его постройки, еще с 80-х годов. Установлены были, так как на первом этаже ранее располагался магазин под названием «Барнаул». Честно говоря, прогулки около дома стали небезопасными. Каждый порыв ветра сопровождается скрежетом. Конструкция шаткая, переживаем, что упадет на кого-то.

С крыши дома сняли буквы «Барнаул». barnaul.org С крыши дома сняли буквы «Барнаул». barnaul.org

По данным администрации Индустриального района, демонтированная конструкция принадлежит дому, решение о ее дальнейшей судьбе будет принято на совете жильцами.

В соцсетях эту информацию восприняли неоднозначно. Некоторые пользователи сказали, что вместе с буквами «ушла эпоха», вспомнили, что раньше находилось в здании и как было привычно встречаться у «Барнаула». «Раньше только и встречались: „искра“, „птица“ да „Барнаул“… теперь и эту надпись убрали. Ностальгию сняли», — написали в комментариях. «Жаль конечно что сняли. И так эти девятиэтажки серые, тут хоть надпись была. да и мало уже вывесок той эпохи осталось».

Барнаульцы надеются, что на месте старой конструкции установят новую. Однако об этом пока речи не идет.

Ранее altapress.ru писал, что с крыши жилого дома на проспекте Ленина, 53 в краевой столице убрали конструкцию со словами «Барнаул — орденоносный». В мэрии пояснили, что объект находился в аварийном состоянии. Специалисты признали конструкцию угрожающей жизни и здоровью граждан. Активисты с плакатами потребовали вернуть «Барнаул орденоносный». Однако собственники квартир дома выступили против этого.