Активисты с плакатами потребовали вернуть "Барнаул орденоносный"

19 апреля в Барнауле прошли одиночные пикеты активистов, которые стремятся вернуть надпись "Барнаул орденоносный" на крышу дома по адресу Ленина, 53. Об этом сообщило общественное движение "Суть Времени".
Одиночные пикеты активистов прошли у здания администрации Барнаула, на бульваре Защитников Сталинграда и на площади Советов у памятника Ленина. Пикетчики держали в руках плакаты с надписями, привлекающими внимание к проблеме. Активисты утверждают, что обращения к администрации города не дают результатов.
Члены общественного движения отмечают, что надпись "Барнаул орденоносный" демонтировали почти сразу после того, как ее передали на баланс администрации.
Активисты заверяют, что будут добиваться публичного отчета о результатах экспертизы о состоянии конструкции. Они будут требовать, чтобы надпись восстановили и вернули на место.
29 ноября 2017 года сняли надпись "Барнаул орденоносный". Altapress.ru в мэрии пояснили, что объект находился в аварийном состоянии. Специалисты компании "Алтайский центр строительно-технической экспертизы" признали конструкцию на доме №53 по пр. Ленина аварийной и угрожающей жизни и здоровью граждан.
Сотрудники администраций Барнаула и Центрального района совместно с профильными городскими комитетами приняли экстренные меры по демонтажу металлической конструкции. Ее планировали хранить на базе МБУ "Автодорстрой" до того, пока не определят, можно ли ее реставрировать и в дальнейшем использовать.
Справка
В 1980 году Барнаул наградили орденом Октябрьской революции. Высокую награду присудили за большие заслуги трудящихся в революционном движении, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В честь этого в центре города на крыше дома по адресу проспект Ленина, 53 установили изображение ордена.
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