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4 августа 26°C
Жизнь

Власти Рубцовска введут локальный режим ЧС, если регоператор не вывезет «горы мусора» до вечера 7 августа

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман отреагировал на постоянно поступающие в администрацию города жалобы от жителей частного сектора, пишет «Местное время».

Мусор.
Мусор.
CCO

Жители алтайского города пеняют на бездействие регионального оператора ООО «ВторГеоРесурс».

«Руководство компании уведомлено о том, что проработан вопрос введения режима чрезвычайной ситуации локального характера на территории города. В свою очередь, представитель регионального оператора ООО „ВторГеоРесурс“ заверил руководство города о том, что весь мусор из частного сектора будет вывезен до 20:00 7 августа», — отметили власти Рубцовска

Кроме того, регоператор после предъявления претензий гарантировал предоставить 4 августа график вывоза мусора — его разместят на сайте администрации города.

Мусорная свалка на въезде в Бийский район. В народе ее называют &quot;свалкой Серова - Попрядухина&quot;.
Мусорная свалка на въезде в Бийский район. В народе ее называют «свалкой Серова — Попрядухина».
Павел Демин.

«В случае несоблюдения региональным оператором графика вывоза мусора будут привлечены силы муниципальных предприятий и финансовые ресурсы муниципального образования для ликвидации образовавшихся свалок ТКО», — уточнили чиновники.

При таком развитии событий затраченные деньги власти планируют взыскать «с регоператора в порядке регресса».

Фельдман взял на особый контроль вопрос с мусорными свалками. Горожан попросили контролировать вывоз или невывоз мусора, делать фото и присылать на почту korobov@rubtsovsk.org.

Напомним, в последнее время сообщения о проблемах с вывозом бытовых отходов все чаще поступают из разных уголков Алтайского края. В ноябре 2019 года Бийск в режиме ЧС прожил с 11 по 13 ноября — ввели по причине стремительного роста несанкционированных свалок.

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