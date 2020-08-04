Власти Рубцовска введут локальный режим ЧС, если регоператор не вывезет «горы мусора» до вечера 7 августа

Жители алтайского города пеняют на бездействие регионального оператора ООО «ВторГеоРесурс».
«Руководство компании уведомлено о том, что проработан вопрос введения режима чрезвычайной ситуации локального характера на территории города. В свою очередь, представитель регионального оператора ООО „ВторГеоРесурс“ заверил руководство города о том, что весь мусор из частного сектора будет вывезен до 20:00 7 августа», — отметили власти Рубцовска
Кроме того, регоператор после предъявления претензий гарантировал предоставить 4 августа график вывоза мусора — его разместят на сайте администрации города.
«В случае несоблюдения региональным оператором графика вывоза мусора будут привлечены силы муниципальных предприятий и финансовые ресурсы муниципального образования для ликвидации образовавшихся свалок ТКО», — уточнили чиновники.
При таком развитии событий затраченные деньги власти планируют взыскать «с регоператора в порядке регресса».
Фельдман взял на особый контроль вопрос с мусорными свалками. Горожан попросили контролировать вывоз или невывоз мусора, делать фото и присылать на почту korobov@rubtsovsk.org.
Напомним, в последнее время сообщения о проблемах с вывозом бытовых отходов все чаще поступают из разных уголков Алтайского края. В ноябре 2019 года Бийск в режиме ЧС прожил с 11 по 13 ноября — ввели по причине стремительного роста несанкционированных свалок.