Но теледиве поставили ряд условий — одеться прилично, никаких оголенных частей тела. Ее речь на праздновании также должна пройти процедуру согласования, указывает «КП-Новосибирск».

Между тем еще накануне власти хотели отказаться от участия Бузовой на концерте в честь Дня России. Скандал с артисткой разразился после ее выхода на сцену в откровенном наряде в Уфе на ВК-фесте.

Между тем российская журналистка Ксения Собчак подвергла критике действия телеведущей Ольги Бузовой, указав на наличие у последней двойных стандартов.

Собчак указала — Бузова ранее осуждала организацию «голой вечеринки» блогером Анастасией Ивлеевой, однако сама затем появилась на публике в откровенном наряде.

Собчак заинтересовалась — почему «Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей «голую вечеринку» Бузовой на вечеринке VK в белье — можно?»

А Бузова извинилась за откровенный наряд на выступлении.

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