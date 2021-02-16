Власти Сочи ответили на обвинение в отравлении десятков собак на глазах у жителей

Власти Сочи опровергли причастность к массовой травле собак и осудили жестокое обращение с животными, сообщает « Привет Сочи ».

Накануне в сети опубликовали видео с умирающими собаками. Записи сделали случайные прохожие, а также кадры взяли с камер наблюдения.

Негодующие жители Сочи отметили, что, вероятнее всего, собак потравили чиновники. Однако признали, что им действительно не нравятся безнадзорные стаи, от которых неизвестно чего ждать.

«Но это не выход. Надо создавать приюты», — отметил автор одного из видео, снявший агонию нескольких собак.

В соцсетях рассказали, что «десятки животных бились в конвульсиях, спасти удалось лишь двух».

В администрации Сочи прокомментировали инцидент, подчеркнув, что власти и сами всерьез обеспокоены фактами жестокого обращения.

«В администрации города осуждают любую деятельность лиц, направленную на жестокое обращение с животными, причинение страдания или вреда животным, в том числе животным без владельцев, обитающими на территории города. В случае обнаружения фактов жестокого обращения с животными просим информировать, а также направлять имеющуюся информацию в органы внутренних дел для принятия мер реагирования», — сообщили власти.

Также отметили, что законодательство уделило значительное внимание такому важному вопросу, как защита животных от жестокого обращения.

Что касается регулирования численности собак, то, как подчеркнули в мэрии Сочи, это необходимо делать гуманно — постепенно и перманентно сокращать.

Напомним, в Алтайском крае жители нескольких городов жалуются на безнадзорные стаи. Так, в Бийске животные не дают прохода слабым людям, а в Барнауле свора собак поселилась возле школы.