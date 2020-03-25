Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта -5°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Влетел в копеечку. На супер дорогие маски в Барнауле нашелся покупатель

Житель Барнаула не стал экономить на здоровье и решил купить пачку медицинских масок. Как он написал в соцсети, схватил не глядя, а потом оказалось, что упаковка обошлась в 3,3 тысячи рублей.

Медицинская маска.
Медицинская маска.
Altapress.ru.

Итого одна маска обошлась в 66 рублей.

«Зашел в супермаркет купить мороженку. Увидел на полке медицинские маски, не глядя схватил — на всякий случай, ибо в аптеках это добро уже давно закончилось. На кассе девушка хихикая сказала „Они 3 300 стоят“. Я сначала отказался, а потом думаю — возьму. Пусть страна знает своих героев!», — написал барнаулец в группе «Черное и Белое Барнаул».

Комменаторы не оценили «геройского поступка» и упрекнули автора поста в расточительности.

Ранее altapress.ru писал, что из-за дефицита масок розничные магазины решили накрутить цены. Тем, кто не решается приобрести целую упаковку, в том же магазине предлагают купить одну маску за 100 рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость