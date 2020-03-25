Влетел в копеечку. На супер дорогие маски в Барнауле нашелся покупатель

Итого одна маска обошлась в 66 рублей.

«Зашел в супермаркет купить мороженку. Увидел на полке медицинские маски, не глядя схватил — на всякий случай, ибо в аптеках это добро уже давно закончилось. На кассе девушка хихикая сказала „Они 3 300 стоят“. Я сначала отказался, а потом думаю — возьму. Пусть страна знает своих героев!», — написал барнаулец в группе «Черное и Белое Барнаул».