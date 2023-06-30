30 июня
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Жизнь

Влюбленная монахиня подала в суд на епархию за подозрения в сексе со священником

Монахиню-кармелитку из США обвинили в нарушении обета целомудрия и исключили из ордена. В ответ она подала иск на миллион долларов к епископу и епархии. Об этом сообщает Fort Worth Star-Telegram.

Религия, Библия.
Религия, Библия.
СС0

Под церковное расследование попала 43-летняя настоятельница Кармелитского монастыря Святой Троицы в Арлингтоне Тереза Агнес Герлах.

По данным издания, она призналась главному викарию, что несколько раз нарушала обеты целомудрия и занималась сексом. Также викарий узнал, что Герлах влюбилась в священника и собиралась покинуть орден, чтобы прожить оставшуюся жизнь в любви и молитвах.

Викарий передал информацию епископу местной епархии, и спустя день монахиню исключили из ордена.

В ответ настоятельница обратилась в церковный суд с апелляцией, отрицая нарушение обетов, и подала обычный судебный иск против епархии. Она обвинила священнослужителей в оскорблении ее чести и достоинства и потребовала 1 млн долларов.

Заседания по делу в настоящий момент продолжаются. Епархия Форт-Уэрт пытается оспорить вмешательство светских судов во внутрицерковные дела.

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