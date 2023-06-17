Внезапный геомагнитный град обрушился на все регионы. Как уберечься

Усиленная магнитная буря стала сюрпризом для метеопатов, указывает pronedra.ru.

Суббота 17 июня – не последний день, когда будут происходить геомагнитные «качели».

Наиболее мощный геоудар произойдет в 21:00 и его сила составит три балла (по некоторым данным - все пять).

Прогноз

Магнитная буря будет терроризировать метеозависимых людей еще четыре дня в июне – 18-20 и 25 числа. Но возможны внезапные изменения.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Лучше побольше совершать пеших прогулок.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Так, 17 июня экраны чувствительных телевизоров начали рябить всеми цветами радуги. "неполадки" прекратятся после того, как угомонится буря.