Внуки советских маршалов подадут заявление в СК из-за шутки в Comedy Woman

Внуки советских маршалов Баграмяна и Конева хотят подать заявление в СК из-за скандальной шутки в шоу Comedy Woman, сообщает «Телеканал 360».

В этот раз негодование вызвал ролик Comedy Woman, в котором Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.

Внук маршала Баграмяна заявил, что своим поведением участницы шоу оскорбили память всех, кто совершил настоящий подвиг во время Великой отечественной войны. Он отметил, что сценарист не владеет ситуацией, потому что могила Ежова находится на Донском кладбище, а не в Кремлевской стене.

«А те попытки повлиять и приписать попытки того, чего не было оставим это на совести авторов сценария», — сообщил Иван Баграмян.

Он также пояснил, что Фонд памяти полководцев Победы, который объединяет более 60 семей командующих армией во время войны, старается бороться с такими фальсификациями и дискредитацией военных, участвовавших в боях.

Участники Фонда планируют обратиться с иском в Следственный комитет, чтобы там приняли меры к каналу «ТНТ», предусмотренные законом.

Напомним, в феврале возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman потребовал внук убитого в концлагере генерала Карбышева. Скандальная Шутка прозвучала в комедийном шоу в 2013 году, пишет news.mail.ru.

Тогда же режиссер Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон» (идет по «Россия 24» и «Спас») назвал за это участниц Comedy Woman овцами. Вскоре бывшая участница Comedy Woman извинилась за шутку о «замерзшем» генерале.