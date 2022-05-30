Внутренне свободная Собчак резко ответила на обвинения во вседозволенности

По словам журналистки, подписчики неоднократно заявляют, что ей все сходит с рук из-за известной фамилии, пишет Газета.Ru.

«Не очень понимаю, что именно мне сходит с рук. Я никогда своей фамилией не злоупотребляю. Никогда не хотела и не хочу, чтобы ко мне относились как-то из-за фамилии. Я делаю, что считаю правильным», — отметила Собчак.

Она добавила — ей зачастую довольно сложно «идти на компромиссы с совестью».

Телеведущая негодует, какие именно она совершила поступки, которые остались безнаказанными по мнению недоброжелателей.

Собчак считает, что все совершенные вещи исходят от «внутренней свободы».

«Я просто чувствую себя свободным человеком. Но это не связано с моей фамилией. Это связано с ощущением моей свободы. А есть масса людей, которые просто чувствуют себя несвободными. И действуют исходя из этой несвободы», — пишет она в личном блоге.

Ранее Собчак поспорила с психологом о своей несостоятельности.

Собчак отстаивала свое мнение, что всего она добилась сама, а не благодаря фамилии.

Блогер и психолог Вероника Степанова стала гостем одного из выпуска программы Собчак. Во время интервью психолог заявила, что Собчак «родилась с золотой каемочкой».

Собчак рассказала, что уехала жить в Москву с деньгами, которые дала мама на квартиру.

«Ты сейчас, Ксюша, можешь прибедняться сколько угодно, у тебя отец Анатолий Собчак, ты кандидат в президенты. Ты уверена, что это твоя заслуга?» — парировала психолог.

По ее мнению, Собчак трудно понять «девочку из какого-то маленького городка, которая выбилась куда-то, из какого-то там общежития, и ей все достается очень.

Также подписчики обрушились на Собчак из-за пренебрежения к простым людям.

Собчак выложила в соцсети свое фото с комментарием об успешных людях, которые могут позволить себе короткие, но дорогостоящие поездки на популярный курорт. Она также сравнила свадьбы в Норильске и на Мальдивах.