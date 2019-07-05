Во Франции судят петуха, который просыпается слишком рано

Во Франции судят домашнего петуха, который слишком рано просыпается и кричит на всю округу. О необычном процессе рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde.

«Петушиные» разборки в департаменте Приморская Шаранта продолжаются не первый год. На птицу по кличке Морис и его хозяйку Корин Фессо подали иск пожилые соседи, которым петух мешает спать по утрам. Адвокат истцов требует компенсацию в тысячу евро, которую планируют перевести на помощь морякам, погибшим в море.

Однако ранее в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек. Кроме того, за процессом внимательно следят местные фермеры, которые опасаются создания неблагоприятного для них прецедента.

4 июля на заседание суда не явились ни истцы, ни Морис. Сейчас ключевая тема разбирательства — вопрос о том, является ли коммуна в Приморсекой Шаранте сельской местностью или все же городской. Ожидается, что суд вынесет решение по делу 5 сентября.

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