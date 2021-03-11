Водитель ПАЗика получил грамоту за спасение людей из горящего ТЦ в Горном Алтае

В Республике Алтай вручили награду водителю автобуса Виталию Денисюку, который пришел на помощь людям во время пожара в ТЦ «Ткацкий-1», сообщают « Новости Горного Алтая ».

Напомним, пожар в торговом центре произошел 24 февраля 2021 года. Некоторым людям пришлось эвакуироваться через окна на втором этаже.

Денисюк проезжал мимо и быстро сориентировался — подогнал транспорт к зданию, чтобы люди могли спуститься на крышу автобуса и далее на землю при помощи очевидцев.

В республиканском МЧС после пожара не смогли уточнить, сколько людей таким образом выбрались из горящего здания, но пообещали наградить водителя.

При этом Денисюк не считает, что совершил героический поступок: «Все же на адреналине, а потом уже и пожарные подъехали».

«Я же там был не один, еще ребята подбежали, лестницу принесли, помогали людям выбираться», — отметил он.

Награду Денисюку вручил министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий.

«Пусть даже и спасались люди, спускаясь по лестницам, поступок Виталия Викторовича вызывает огромное восхищение и уважение. Именно он не побоялся оставить рабочее место, сойти с маршрута и сбиться с графика, именно он попытался оказать помощь, именно он не оставил людей наедине со стихией», — отметил министр, когда вручал ведомственную награду.

Издание отмечает, что награда минрегиона, которую получил Денисюк, явно не последняя. Как минимум, его еще ждет сюрприз от МЧС.

Ранее в соцсетях сообщили, что начальник водителя якобы потребовал возместить ущерб за бампер, который помялся об стену ТЦ. Однако после эту информацию опровергли.