Водитель ПАЗика получил грамоту за спасение людей из горящего ТЦ в Горном Алтае

Напомним, пожар в торговом центре произошел 24 февраля 2021 года. Некоторым людям пришлось эвакуироваться через окна на втором этаже.
Денисюк проезжал мимо и быстро сориентировался — подогнал транспорт к зданию, чтобы люди могли спуститься на крышу автобуса и далее на землю при помощи очевидцев.
В республиканском МЧС после пожара не смогли уточнить, сколько людей таким образом выбрались из горящего здания, но пообещали наградить водителя.
При этом Денисюк не считает, что совершил героический поступок: «Все же на адреналине, а потом уже и пожарные подъехали».
«Я же там был не один, еще ребята подбежали, лестницу принесли, помогали людям выбираться», — отметил он.
Награду Денисюку вручил министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий.
«Пусть даже и спасались люди, спускаясь по лестницам, поступок Виталия Викторовича вызывает огромное восхищение и уважение. Именно он не побоялся оставить рабочее место, сойти с маршрута и сбиться с графика, именно он попытался оказать помощь, именно он не оставил людей наедине со стихией», — отметил министр, когда вручал ведомственную награду.
Издание отмечает, что награда минрегиона, которую получил Денисюк, явно не последняя. Как минимум, его еще ждет сюрприз от МЧС.
Ранее в соцсетях сообщили, что начальник водителя якобы потребовал возместить ущерб за бампер, который помялся об стену ТЦ. Однако после эту информацию опровергли.