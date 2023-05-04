Водитель «Росводоканал Барнаул» награжден Почетной грамотой МЧС России по Алтайскому краю

Собравшихся поздравили начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчев, глава администрации Центрального района Максим Сабына и начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю Роман Лучкин.

Водителя 4-го разряда барнаульского водоканала Николая Марченко наградили Почетной грамотой МЧС России по Алтайскому краю за проявленную смелость и грамотные самоотверженные действия при ликвидации возгорания автомобиля в г. Барнауле.

Возгорание я увидел метров за 500, сразу начал маневрировать, чтобы перестроиться в ближний ряд и как можно быстрее начать тушить. Дело не шуточное — мог произойти взрыв и тогда пострадали бы люди и другие машины. Я не мог поступить иначе — у меня за спиной вода, как можно проехать мимо? Уверен, что любой сотрудник нашего предприятия поступил бы так же, — поделился Николай Васильевич.