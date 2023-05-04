4 мая
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Жизнь

Водитель «Росводоканал Барнаул» награжден Почетной грамотой МЧС России по Алтайскому краю

В преддверии профессионального праздника в первом пожарно-спасательном отряде города Барнаула состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны. Награды также удостоился и водитель барнаульского водоканала.

Водитель «Росводоканал Барнаул» Николай Марченко награжден Почетной грамотой МЧС России по Алтайскому краю.
Водитель «Росводоканал Барнаул» Николай Марченко награжден Почетной грамотой МЧС России по Алтайскому краю.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Собравшихся поздравили начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчев, глава администрации Центрального района Максим Сабына и начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю Роман Лучкин.

Водителя 4-го разряда барнаульского водоканала Николая Марченко наградили Почетной грамотой МЧС России по Алтайскому краю за проявленную смелость и грамотные самоотверженные действия при ликвидации возгорания автомобиля в г. Барнауле.

Возгорание я увидел метров за 500, сразу начал маневрировать, чтобы перестроиться в ближний ряд и как можно быстрее начать тушить. Дело не шуточное — мог произойти взрыв и тогда пострадали бы люди и другие машины. Я не мог поступить иначе — у меня за спиной вода, как можно проехать мимо? Уверен, что любой сотрудник нашего предприятия поступил бы так же, — поделился Николай Васильевич.

Справка: утром 3 апреля на улице Власихинской загорелся автомобиль. Проезжающий мимо на автоцистерне водитель водоканала Николай Марченко помог ликвидировать возгорание.

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