Водители отметили, что на въезде в Бийск пропал мусор

Один из водителей отметил, что раньше туристы и горожане снимали на видео мусорные кучи, которые были на въезде в Бийск. Пропал мусор - пропали и блогеры.

"Главная проблема мусора не в том, что его складируют на свалках вместо переработки, а в том, что его производят в огромных количествах: пакетики, упаковочки, подложки, бутылочки. Две трети моего мусорного ведра занимает разного рода упаковка. Потом мусор поедет на свалку, а оттуда ветром разнесется по округе", - прокомментировала пост пользовательница сети.

Напомним, что ранее у бийских деревьев появился новый "наряд" вместо листьев.